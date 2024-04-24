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Точка невозврата

Точка невозврата

Точка невозврата - это критическая черта, точка (рубеж), после перехода которой невозможно вернуться к исходному состоянию (Викисловарь).

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Комментарии
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Юрий анин
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2 час.
Владимир Афанасьев
нет таких надо уничтожать, зачем Россияне должны кормить этих существ, их не депутаты будут кормить и чиновничьи существа. а народ, платящий налоги. было же в законе выше 15 лет -расстрел, или пускай кормит их тот кто дал и утвердил пожизненное.
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1 час.
сергей шмельков
Думу долой
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1 час.

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