Точка невозврата

Владимир Афанасьев

нет таких надо уничтожать, зачем Россияне должны кормить этих существ, их не депутаты будут кормить и чиновничьи существа. а народ, платящий налоги. было же в законе выше 15 лет -расстрел, или пускай кормит их тот кто дал и утвердил пожизненное.