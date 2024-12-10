Приготовить салат можно из любых продуктов. И порой в нем в качестве эксперимента сочетают на первый взгляд несовместимые друг с другом, например, ананас с чесноком или отварное яйцо с апельсином.
10 вкусных салатов с удивительными названиями
Комментарии
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Катя Плетнева
Какая разница как они называются, назвать можно хоть как, за столом мы не ради этого собираемся а чтобы пожрать, поэтому главное чтобы ингредиенты были интересные. А тут особо ничего нового, кроме украшений.
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20 час.
Люка
зачем печень разминать вилкой,а потом взбивать блендером?)))) и да..бывает мякоть перца.. а еще что?🤣
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17 час.
Михаил Васильев
Выпендрёж на пустом месте!
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17 час.
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