Житель Уссурийска, которого подруга выгнала из дома, угнал автомобиль товарища и попал в Д

Житель Уссурийска, которого подруга выгнала из дома, угнал автомобиль товарища и попал в Д

Уголовное дело заведено на жителя Уссурийска, который угнал автомобиль друга. Возможно, о произошедшем бы никто не узнал, если бы не ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на МВД Медиа.

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