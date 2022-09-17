Житель Уссурийска, которого подруга выгнала из дома, угнал автомобиль товарища и попал в Д

Уголовное дело заведено на жителя Уссурийска, который угнал автомобиль друга. Возможно, о произошедшем бы никто не узнал, если бы не ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на МВД Медиа.
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