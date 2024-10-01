Захарова назвала госсекретаря США Блинкена подлецом за слова о Бабьем Яре и СВО

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова назвала госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена подлецом за его сравнение убийства мирных людей в Бабьем Яре фашистами в первый год Великой Отечественной войны и действий российских Вооруженных сил на Украине в ходе специальной военной операции (СВО).