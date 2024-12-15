Нарышкин заявил, что не обсуждал с директором ЦРУ удары по России и «Орешник»

Глава отечественной Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что не обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом удары Киева западным дальнобойным оружием по территории России и ответное применение ракеты «Орешник».
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