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Сибирский тракт – великая дорога, соединившая Европейскую часть Российской Империи с Сибирью

Сибирский тракт – великая дорога, соединившая Европейскую часть Российской Империи с Сибирью

﻿﻿Сибирский тракт — великая дорога, соединявшая европейскую часть Российской империи с Сибирью. Этому пути посвящено много стихов и произведений.

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