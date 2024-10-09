Специалисты Коршуновского ГОКа – участники молодежного форума «Мечела»

Молодые специалисты Коршуновского ГОКа (ПАО «Коршуновский ГОК», входит в Группу «Мечел») приняли участие в первом общекорпоративном молодежном форуме, который собрал порядка 100 молодых специалистов 19-ти предприятий.
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