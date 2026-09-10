В Бийске росгвардейцы спасли женщину на мосту, отговорив от необдуманного поступка

После этого бийчанку передали медикам для оказания необходимой помощи В Бийске правоохранители предотвратили трагедию и спасли женщину, перелезшую через ограждение моста через реку Бию, сообщает алтайское управление Росгвардии.
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