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Какой будет зима 2026-2027 года. Народные наблюдения, знаки природы и мнение синоптиков

Какой будет зима 2026-2027 года. Народные наблюдения, знаки природы и мнение синоптиков

Зима в России всегда была не просто временем года, а настоящим испытанием и частью народного календаря.

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