18 случаев, когда люди собрали очень крутые и необычные коллекции

Среди всевозможных хобби, коллекционирование по-прежнему остаётся довольно популярным занятием. Ведь совсем не удивительно, что люди хотят собрать как можно большее количество предметов, которые вызывают в них неподдельный интерес.
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