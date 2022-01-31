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Главный тренер покинул сборную Канады по хоккею перед ОИ из-за травмы

Главный тренер покинул сборную Канады по хоккею перед ОИ из-за травмы

Хоккей , 30 янв, 22:13  0  Главный тренер сборной Канады Жюльен получил перелом ребер перед Олимпиадой и покинул команду Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен получил травму и не сможет руководить командой на хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине, вместо него сборную возглавил Джереми Коллитон Фото: Getty Images/Fotobank В хоккейной сборной Канады произошла замена главного тренера Клода Жюльена перед стартом Олимпийских игр в Пекине из-за полученной им травмы, вместо него команду возглавил Джереми Коллитон, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады (Hockey Canada).

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