Главный тренер покинул сборную Канады по хоккею перед ОИ из-за травмы

Хоккей , 30 янв, 22:13 0 Главный тренер сборной Канады Жюльен получил перелом ребер перед Олимпиадой и покинул команду Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен получил травму и не сможет руководить командой на хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине, вместо него сборную возглавил Джереми Коллитон Фото: Getty Images/Fotobank В хоккейной сборной Канады произошла замена главного тренера Клода Жюльена перед стартом Олимпийских игр в Пекине из-за полученной им травмы, вместо него команду возглавил Джереми Коллитон, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады (Hockey Canada).