Рубцовчанку будут судить за получение маткапитала и различных выплат на выдуманную дочь

Ущерб бюджету государства превысил 1,3 млн рублей В Алтайском крае 35-летняя жительница Рубцовска предоставила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении ребенка вне медучреждения и на основании поддельного заявления получила свидетельство о рождении, сообщает региональное МВД.