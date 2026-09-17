Рубцовчанку будут судить за получение маткапитала и различных выплат на выдуманную дочь

Ущерб бюджету государства превысил 1,3 млн рублей В Алтайском крае 35-летняя жительница Рубцовска предоставила в органы ЗАГС города Москвы ложные сведения о рождении ребенка вне медучреждения и на основании поддельного заявления получила свидетельство о рождении, сообщает региональное МВД.
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