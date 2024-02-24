Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

Аутсайдер Восточной конференции НХЛ «Коламбус» на своей площадке проиграл «Баффало» — 1:2. Единственный гол хозяев льда организовали российские хоккеисты: Дмитрий Воронков в середине первого периода открыл счет в матче, реализовав большинство после передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова.