Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

Аутсайдер Восточной конференции НХЛ «Коламбус» на своей площадке проиграл «Баффало» — 1:2. Единственный гол хозяев льда организовали российские хоккеисты: Дмитрий Воронков в середине первого периода открыл счет в матче, реализовав большинство после передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова.
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