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За год 1,5 тысячи тамбовчан купили квартиры с использованием счетов эскроу

За год 1,5 тысячи тамбовчан купили квартиры с использованием счетов эскроу

В 2023 году почти 1,5 тысячи тамбовчан купили квартиры с использованием счетов эскроу. За время работы механизма проектного финансирования ключи от новых квартир получили более 4 тысяч жителей региона, сообщили в региональном отделении Банка России.

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