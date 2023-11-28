Экс-игрок Масалитин о жесте Кордобы: хотелось эмоции после проигрыша выплеснуть

Бывший футболист московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в комментарии "Газете.Ru" заявил, что не увидел злого умысла в непристойном жесте, который показал игрок "Краснодара" Джон Кордоба судьбе в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", и объяснил его действия эмоциями.