Инвалидов из Карелии отправили лечиться в убогий санаторий

Бесплатный отдых для людей с инвалидностью оказался настоящим испытанием Инвалид II группы Елена Иванова (фамилия изменена по просьбе героини статьи) вместе с 12-летней дочерью с 3 августа находятся на лечении в санаторно-оздоровительном комплексе «Руссия».
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