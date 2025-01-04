Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Бывший командит 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным Салем может стать новым главой ЧВК «Вагнер». Личность предполагаемого следующего руководителя частного военного формирования раскрыла в Telegram-канале российский журналист Анастасия Кашеварова.

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