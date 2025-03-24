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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники полиции провели День открытых дверей

В Оренбургской области сотрудники полиции провели День открытых дверей

Сотрудники ОМВД России по Ташлинскому району провели день открытых дверей для учащихся 9 классов МБОУ «Гимназия №1».

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