Из-за инцидента в метро Москвы были эвакуированы 171 человек

В результате инцидента между станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» спасатели эвакуировали из столичного метрополитена 171 человека, в том числе 12 детей, заявили 31 мая «Известиям» в оперативных службах.
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