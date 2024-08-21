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«Жигули» стали лидером по спросу среди подержанных автомобилей

«Жигули» стали лидером по спросу среди подержанных автомобилей

Лидером по спросу на рынке подержанных автомобилей стал ВАЗ-2107, известный как «Жигули».«МК» со ссылкой на «Автостат» сообщает, что только за июль продали 546,2 тысячи авто, что на 10% превышает июньский показатель.

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