Захарова обвинила Армению в перекладывании вины: "Не позволяйте это Западу"

Дипломат заявила, что Армения пытается возложить вину за свои ошибки на РоссиюКогда глава МИД России заявил, что Армения саботирует договорённость об открытии региональных коммуникаций, как предписывает трёхстороннее заявление, Ереван обвинил Сергея Лаврова в предвзятости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии