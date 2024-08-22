Захарова обвинила Армению в перекладывании вины: "Не позволяйте это Западу"

Дипломат заявила, что Армения пытается возложить вину за свои ошибки на РоссиюКогда глава МИД России заявил, что Армения саботирует договорённость об открытии региональных коммуникаций, как предписывает трёхстороннее заявление, Ереван обвинил Сергея Лаврова в предвзятости.