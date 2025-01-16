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ВК Пресс

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Готовиться нужно сегодня: военное дело не терпит небрежности

Готовиться нужно сегодня: военное дело не терпит небрежности

Такие сборы решают сразу несколько задач. Во-первых, казаки, отслужившие в армии, получают возможность восстановить полученный в свое время боевой опыт.

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