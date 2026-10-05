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Север Пресс

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Начался прием заявок на товарный знак «Сделано на Ямале»

Начался прием заявок на товарный знак «Сделано на Ямале»

В ЯНАО с 5 октября по 6 ноября пройдет третий поток приема заявок на право использовать региональный товарный знак «Сделано на Ямале».

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