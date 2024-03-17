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Бородин раскрыл миллионные гонорары Орбакайте в России

Бородин раскрыл миллионные гонорары Орбакайте в России

В последнее время звезды-релоканты имеют проблемы с концертами в России. Даже те, что не признаны иноагентами, потеряли прежние уровни заработков: их концерты то и дело отменяют, а частные вечеринки внезапно отказываются от заказов.

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