Маск заставил президента США ругаться в интернете

Эксперты назвали последствия интернет-перепалки Дональда Трампа и Илона Маска @ Evan Vucci/AP/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков Вторые сутки президент США Дональд Трамп втянут в интернет-перепалку с Илоном Маском.
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