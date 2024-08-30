«Будет бойня». США и Китай рассорились из-за СВО

Собственно они и не мирились.И Тайвань США Китаю не простит!

Всё что говорят в США и делают,это разное!

Eduard

Их дружба США длится до тех пор пока вы им нужны и только.Не нужны пинка под зад! Так что расчитывать на искренюю дружбу американцев глупо покрайне мере политиков!