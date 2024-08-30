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«Будет бойня». США и Китай рассорились из-за СВО

«Будет бойня». США и Китай рассорились из-за СВО

Джейк Салливан и Си Цзиньпин.15,9K прочтений Вчера Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении украинского кризиса — такое заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

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Комментарии
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Eduard
Собственно они и не мирились.И Тайвань США Китаю не простит!
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9 час.
Eduard
Всё что говорят в США и делают,это разное!
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9 час.
Eduard
Их дружба США длится до тех пор пока вы им нужны и только.Не нужны пинка под зад! Так что расчитывать на искренюю дружбу американцев глупо покрайне мере политиков!
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9 час.

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