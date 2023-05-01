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Николай Карполь: «Этот год я постараюсь еще отработать. Может быть, кто-то придет из новых тренеров на мое место»

Специалисту 85 лет. С 1969 года он неизменно возглавляет волейбольный клуб «Уралочка». «Рекорд Гиннесса по работе с одним клубом был у одного канадского тренера.

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