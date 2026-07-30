Песков назвал условия быстрого завершения конфликта с Украиной

Дмитрий Песков заявил, что решения Киева могут привести к скорому завершению конфликта. Сергей Лавров, в ходе встречи с Марко Рубио на мероприятиях АСЕАН в Маниле, предупредил о недопустимости поставок западного оружия Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии