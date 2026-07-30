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Царьград

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Песков назвал условия быстрого завершения конфликта с Украиной

Песков назвал условия быстрого завершения конфликта с Украиной

Дмитрий Песков заявил, что решения Киева могут привести к скорому завершению конфликта. Сергей Лавров, в ходе встречи с Марко Рубио на мероприятиях АСЕАН в Маниле, предупредил о недопустимости поставок западного оружия Украине.

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