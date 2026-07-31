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Никитин — о Замуле: «Ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно»

Никитин — о Замуле: «Ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о перспективах защитника Егора Замулы.В июле ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с Замулой, который покинул НХЛ и вернулся в КХЛ.

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