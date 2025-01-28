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Нанесен массированный удар по Украине: атакованы Киев, Харьков, Сумы, Умань, Кривой Рог и Одесса

Нанесен массированный удар по Украине: атакованы Киев, Харьков, Сумы, Умань, Кривой Рог и Одесса

В ночь на 28 января ВС РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. По сведениям околовоенных пабликов и украинских источников, воздействие было направлено на энергетическую инфраструктуру и военные объекты.

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Комментарии
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ВладимиР
Не понятно, почему только в некоторых районах пропало электричество. Надо, чтобы по всей территории 404 во всех городах и хуторах пропало электричество. И не на 5 -8 часов, а на месяц-два! А лучше, вообще, до прихода армии РФ!
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12 час.
В С
Интересно, куда теперь из Умани ЖИДЫ побегут ?
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11 час.
Elena Guseva
СуМы
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8 час.

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