Нанесен массированный удар по Украине: атакованы Киев, Харьков, Сумы, Умань, Кривой Рог и Одесса

ВладимиР

Не понятно, почему только в некоторых районах пропало электричество. Надо, чтобы по всей территории 404 во всех городах и хуторах пропало электричество. И не на 5 -8 часов, а на месяц-два! А лучше, вообще, до прихода армии РФ!