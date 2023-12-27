ПДД снова нуждаются в переписке

Собраны предложения экспертов и общественников по совершенствованию правил дорожного движения, устранению имеющихся там ошибок и упрощению текста ПДД, сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.