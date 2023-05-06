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Огонь, вода и пластиковые стаканы. Чем опасна и вредна одноразовая посуда

Огонь, вода и пластиковые стаканы. Чем опасна и вредна одноразовая посуда

Пластик при нагревании выделяет токсины. Из чего бы не была сделана пластиковая посуда — полистирола, полиэтилен-фталатов, поликарбонатов или комбинированной пластмассы — она будет содержать опасные вещества, которые выделяются при нагревании.

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