Туристы в Петербурге с 1 апреля будут платить курортный сбор

С 1 апреля 2024 года туристам в Санкт-Петербурге придется заплатить курортный сбор. Он составит 100 рублей в сутки на человека и коснется тех, кто остановится в отелях, гостиницах, хостелах, гостевых домах и прочих объектах размещения.