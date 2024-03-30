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Туристы в Петербурге с 1 апреля будут платить курортный сбор

Туристы в Петербурге с 1 апреля будут платить курортный сбор

С 1 апреля 2024 года туристам в Санкт-Петербурге придется заплатить курортный сбор. Он составит 100 рублей в сутки на человека и коснется тех, кто остановится в отелях, гостиницах, хостелах, гостевых домах и прочих объектах размещения.

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