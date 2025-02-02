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Названы города, которых лишится Украина, не согласившись на переговоры

Названы города, которых лишится Украина, не согласившись на переговоры

Известный американский аналитик, отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works назвал города, которых лишится Украина, не согласившись на переговоры.

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