The blockade of the Strait of Hormuz will lead to the fact that the countries of the Persian Gulf will build alternative logistics routes and in five years the route may be unnecessary.
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