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"Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии

"Наспех состряпанная провокация" - в МИД РФ оценили историю с дроном в аэропорту Германии

Дрон со взрывным устройством в немецком аэропорту около украинского самолёта - это сюжет провокации, устроенной в интерсах киевского режима.

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