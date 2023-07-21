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«Пари НН» против «Зенита». Поддержите нижегородцев в первом домашнем матче сезона!

В 1 туре «Пари НН» принимает дома «Зенит». Матч пройдет 22 июля, в 15:15 на стадионе «Нижний Новгород» «Зенит» одержал победу в 3 последних очных матчах.

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