Немцы придумали, как сделать электробусы экономичнее

Новый электропортальный мост AxTrax 2 LF от ZF оснащен двумя автономными инверторами электрического тока, выполненных с применением карбида кремния (SiC), и высокопроизводительным электронным блоком управления.
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