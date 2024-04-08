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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге разработают план транспортного обслуживания за 50 млн рублей

Первый этап должны завершить до сентября текущего года В Центре Транспортного Планирования (ПЦТП) Санкт-Петербурга ищут подрядчика для разработки комплексного плана транспортного обслуживания до 2025 года.

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