В Санкт-Петербурге разработают план транспортного обслуживания за 50 млн рублей

Первый этап должны завершить до сентября текущего года В Центре Транспортного Планирования (ПЦТП) Санкт-Петербурга ищут подрядчика для разработки комплексного плана транспортного обслуживания до 2025 года.
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