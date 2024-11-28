Буэнос-Айрес нацелился на закупку французских подлодок

Президент Аргентины Хавьер Милей обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время его визита в Буэнос-Айрес покупку трех дизель-электрических подводных лодок класса "Скорпен" и четырех сторожевых кораблей.
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