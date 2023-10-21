За неделю в Иркутской области снизились цены на морковь, яблоки, лук и чай. А яйцо подорожало

В Иркутской области провели анализ цен на продукты за неделю с 10 по 16 октября. И по данным службы потребрынка и Иркутскстата, из 25 продовольственных товаров первой необходимости зафиксировано снижение цен на девять.
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