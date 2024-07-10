«Льюису нужно было ответить – где у него будут наибольшие шансы выиграть титул в 2025, 2026 или 2027 году? И его ответ – в «Феррари». Вассер – о контракте Хэмилтона

Вассер намекнул на трехлетний контракт Хэмилтона с «Феррари». Руководитель итальянской команды рассказал, что в Скудерии собираются сотрудничать с Льюисом Хэмилтоном на протяжении минимум трех лет, а также о том, какое влияние на «Феррари» окажет британец.