В Гостином дворе состоялось патриотическое событие «Синий платочек Победы»: символ женской верности и веры в Победу

8 февраля 2025 года в Москве, в Гостином дворе, в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» прошло значимое патриотическое мероприятие «Синий платочек Победы», посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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