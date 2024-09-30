Татьяна Навка с дочкой сходила в киностудию «Союзмультфильм»

Фигуристка Татьяна Навка известна своим безупречным стилем. Олимпийская чемпионка, выступавшая в танцах на льду в паре с фигуристом Романом Костомаровым, выбрала для прогулки стильный осенний аутфит, в который вошли практичность, красота и элегантность.