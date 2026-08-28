Работающие в интересах ВСУ западные предприятия должны взрываться и гореть. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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