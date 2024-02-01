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Чтоб территории назад получить, надо потрудиться!

Тут   на  днях    кучно   пошли     заявления   от    маргинальных  европейских  политиков,  намекающих, что   пора    так  называемой  Украине отдавать  землицу   назад.

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