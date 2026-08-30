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Учёные нашли следы какао там, где их вообще не должно было быть

Учёные нашли следы какао там, где их вообще не должно было быть

Американские археологи обнаружили на осколках глиняной посуды из курганного комплекса Этова в штате Джорджия остатки какао-бобов.

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