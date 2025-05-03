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Утечка полностью рассекретила компактный планшет Microsoft Surface Pro 12 за нескольк...

Утечка полностью рассекретила компактный планшет Microsoft Surface Pro 12 за нескольк...

Утечка полностью рассекретила компактный планшет Microsoft Surface Pro 12 за несколько дней до анонсаMicrosoft представит послезавтра компактный планшет «2 в 1» Surface Pro 12 с обновлённым дизайном на базе процессора Snapdragon X Plus.

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