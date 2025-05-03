Утечка полностью рассекретила компактный планшет Microsoft Surface Pro 12 за нескольк...

Утечка полностью рассекретила компактный планшет Microsoft Surface Pro 12 за несколько дней до анонсаMicrosoft представит послезавтра компактный планшет «2 в 1» Surface Pro 12 с обновлённым дизайном на базе процессора Snapdragon X Plus.
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