В Британии заявили, что не будут обсуждать передачу заморских территорий

Соединенное Королевство «решительно привержено» удерживать суверенитет над всеми своими заморскими территориями, заявил замминистра иностранных дел Великобритании, комментируя заявление Аргентины опланах получить «полный суверенитет» над Фолклендскими островами, 5 октября пишет The Guardian.
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