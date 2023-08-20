Welt: Украина должна мобилизовать три миллиона человек, чтобы победить

Константин Котельников

Сразу видна цена этим "специалистам"... Первое: в хахлажопии уже нет 30-ти миллионов, крысы чубатые давно разбежались. Второе: На какие шиши и кто будет кормить туеву хучу вороватых трусов? И третье: Почему все эти "специалисты" забывают, что у нас есть ядреная боНба, и у нас их есть дохрена, на всех хахлофф и пидосов с запасом хватит!