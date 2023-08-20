Несекретные материалы

14 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира
    Выкинуть эту тварь надо из России! Не понимаю, что такие персонажи делают в России и почему они у нас живут и работаю...На каком основани...
  • Erl Schweizer
    Любой, даже тупой человек легко может освоить слова надо, нужно, следует, необходимо что-то сделать. 3,14здеть не меш...Медведев: Киевски...
  • Nikolay Zakharov
    Вагнерам мужества и отваги в отстаивании интересов РоссииБлок ЭКОВАС опред...

Welt: Украина должна мобилизовать три миллиона человек, чтобы победить

Welt: Украина должна мобилизовать три миллиона человек, чтобы победить

Чтобы добиться победы в войне против России Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
Сразу видна цена этим &quot;специалистам&quot;... Первое: в хахлажопии уже нет 30-ти миллионов, крысы чубатые давно разбежались. Второе: На какие шиши и кто будет кормить туеву хучу вороватых трусов? И третье: Почему все эти &quot;специалисты&quot; забывают, что у нас есть ядреная боНба, и у нас их есть дохрена, на всех хахлофф и пидосов с запасом хватит!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх